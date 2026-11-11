Biaya Hidup Ketat, Cek Rekomendasi Mobil Bekas 'Smart Buying' Versi OLX

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi ekonomi lagi pasang surut, dompet makin menuntut kita buat makin cerdik memilih kendaraan.

Di tengah fluktuasi yang bikin mikir dua kali tiap mau belanja, tren smart buying pun naik daun.

Membeli kendaraan bukan lagi soal gengsi, tetapi gimana caranya dapat mobil yang pas di kantong, irit operasional, tetapi tetap nyaman diajak tempur harian.

Baca Juga: Alasan Beli Mobil di OLXmobbi Bikin Kantong Lebih Tenang Seusai Transaksi

Data Bank Indonesia kuartal III 2026 mencatat penurunan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) sebesar 3,9 persen dibanding kuartal sebelumnya.

Isyaratnya jelas: masyarakat makin selektif membelanjakan uang untuk barang tahan lama.

Membaca tren itu, OLX membagikan sejumlah rekomendasi mobil bekas favorit yang masuk akal secara finansial tanpa mengorbankan kenyamanan:

* Suzuki Karimun Wagon R (Rp 70 jutaan): Opsi paling masuk akal buat yang cari mobil kompak harian. Mesinnya sangat irit, ada pilihan transmisi matik, dan desain atap tingginya bikin kabin terasa lega.

* Toyota Vios (Di bawah Rp 100 juta): Jawaban buat yang butuh sedan bandel. Dikenal punya durabilitas tinggi dan biaya servis yang sangat merakyat.