jpnn.com, JAKARTA - Meningkatnya biaya kesehatan menjadi pengingat bagi setiap keluarga untuk memastikan perlindungan yang dimiliki tetap sesuai dengan kebutuhan.

Perlindungan kesehatan yang memadai berperan penting dalam membantu mengelola dampak finansial ketika risiko kesehatan terjadi, sehingga dana yang telah dipersiapkan untuk pendidikan, tempat tinggal, masa pensiun, dan tujuan keluarga lainnya tidak perlu dialihkan secara signifikan untuk membiayai perawatan.

Berdasarkan Indonesia Health Accounts 2024 dari Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO), total belanja kesehatan nasional mencapai Rp639,9 triliun1 pada 2024, atau sekitar Rp2,3 juta per kapita.

Dalam satu dekade terakhir, angka tersebut hampir meningkat dua kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan kesehatan masyarakat terus bertambah.

Pada saat yang sama, pengeluaran langsung masyarakat (out-of-pocket) mencapai 28,3% dari total belanja kesehatan nasional. Tanpa kesiapan yang memadai, biaya perawatan dapat menyerap dana darurat atau dana yang telah dialokasikan untuk tujuan keuangan lainnya. Oleh karena itu, perlindungan kesehatan perlu dilihat sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko agar keluarga dapat mempertahankan rencana keuangannya ketika menghadapi kondisi kesehatan yang tidak terduga.

Gambaran tersebut turut dirasakan Alvin Dwi Saputra, 33 tahun, Nasabah Prudential Indonesia sejak 2021, yang baru-baru ini menjalani operasi usus buntu dan dirawat selama tujuh hari di salah satu rumah sakit di Jakarta. Total biaya perawatannya mencapai Rp213 juta.

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Pengalaman ini menunjukkan bahwa risiko kesehatan yang terlihat umum sekalipun dapat menimbulkan kebutuhan biaya yang signifikan dan berpotensi mempengaruhi rencana keuangan keluarga apabila tidak diantisipasi dengan perlindungan yang sesuai.

“Saya tidak menyangka perawatan usus buntu dapat membutuhkan biaya yang besar sekali sampai Rp213 juta. Selama tujuh hari menjalani perawatan, saya dapat fokus pada proses pemulihan karena memiliki perlindungan kesehatan. Pengalaman ini membuat saya semakin memahami pentingnya memastikan manfaat perlindungan tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan biaya medis,” ujar Alvin.