Biaya Les Balet Anak Sarwendah Capai Puluhan Juta, Warganet Langsung Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah kembali menjadi sorotan setelah terungkap biata les balet kedua putrinya mencapai Rp 22 juta.

Perbincangan tersebut mencuat setelah sejumlah akun media sosial menyoroti nominal biaya balet yang beredar di tengah proses sengketa hak asuh anak antara Sarwendah dan Ruben Onsu.

Salah satu unggahan yang ramai diperbincangkan berasal dari akun TikTok @mbokbakull.

Dalam unggahan tersebut, pemilik akun mempertanyakan nominal biaya les balet yang disebut mencapai puluhan juta rupiah.

Akun tersebut juga mengaku memperoleh informasi dari orang tua peserta les balet lain yang menyebut biaya kegiatan serupa umumnya berada pada kisaran Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan untuk satu anak.

Informasi tersebut kemudian memicu diskusi di kalangan pengguna media sosial yang membandingkan angka yang beredar dengan biaya les balet pada umumnya.

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Sejumlah unggahan lain turut membahas besaran biaya tersebut dan mempertanyakan rincian komponen yang membuat nilainya mencapai Rp22 juta.

Perdebatan mengenai biaya balet itu semakin meluas di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, Instagram, dan X.