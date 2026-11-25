jpnn.com, JAKARTA - Bagi Elia, keluarga adalah alasan untuk tetap kuat. Setelah menghadapi kanker tiroid, dia makin yakin bahwa perlindungan bukan hanya soal menghadapi risiko kesehatan.

Perlindungan juga merupakan ikhtiar untuk menjaga orang-orang tersayang.

Elia telah menjadi Peserta Prudential Syariah sejak 2012. Dia sudah mengenal asuransi lewat asuransi pendidikan untuk anaknya. Namun, dia baru benar-benar menyadari pentingnya asuransi kesehatan setelah melihat kakaknya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar.

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“Waktu kakak saya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar, saya mulai berpikir, dari mana saya harus menyiapkan biaya sebesar itu? Dari situ saya menyadari bahwa asuransi itu penting,” ujar Elia.

Kesadaran itu kemudian terasa langsung manfaatnya. Elia menemukan benjolan di leher yang tidak kunjung hilang selama sekitar enam bulan.

Setelah operasi pertama, hasil pemeriksaan patologi anatomi menunjukkan bahwa benjolan tersebut adalah kanker. Elia kemudian harus menjalani operasi kedua untuk mengangkat seluruh tiroidnya.

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“Tentu ada rasa takut saat dokter menyampaikan hasilnya, tetapi saya punya anak yang harus saya asuh. Jadi, saya berusaha tetap kuat,” kenangnya.

Selama menjalani perawatan, Elia didampingi tenaga pemasar Prudential Syariah, termasuk saat mengajukan klaim.