Biaya Operasional AION UT Diklaim Lebih Hemat untuk Mobilitas, Cuma Sebegini

GAC Indonesia mengumumkan bahwa mobil listrik AION UT menawarkan efisiensi biaya operasional yang lebih hemat untuk mobilitas sehari-hari. Foto: gacaion

jpnn.com, JAKARTA - GAC Indonesia mengumumkan bahwa mobil listrik AION UT menawarkan efisiensi biaya operasional yang lebih hemat untuk mobilitas sehari-hari.

Berdasarkan perhitungan, penggunaan mobil listrik asal Tiongkok itu hanya memerlukan biaya sekitar Rp 9.690 per hari, atau setara Rp 290.760 per bulan.

Artinya, jika dihitung sepanjang tahun, pengeluarannna hanya berkisar Rp 3.489.168.

"Angka ini jauh lebih hemat dibandingkan kendaraan konvensional yang rata-rata masih memerlukan belasan juta rupiah per tahun untuk mobilitas dengan jarak yang sama," kata CEO GAC Indonesia Andry Ciu dalam siaran persnya, Jumat (5/9).

AION UT juga memberikan keuntungan dalam perihal perawatan seperti gratis servis selama tiga tahun atau sudah menempuh jarak 40.000 km mana yang lebih dahulu.

Selain itu, insentif pajak kendaraan berbasis energi terbaru ini turut memberikan keringanan tambahan.

Secara keseluruhan, total biaya operasional AION UT hanya sekitar Rp 4.889.168 per tahun.

Perhitungan itu mencakup biaya charge, perawatan, dan pajak.

