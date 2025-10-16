menu
Biaya Pengobatan Korban Keracunan MBG Gratis
Ilustrasi MBG. Foto : Ricardo

jpnn.com - KBB - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan biaya pengobatan untuk warga yang diduga keracunan seusai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis atau MBG ditanggung pemerintah.

Seperti diketahui, insiden dugaan keracunan MBG kembali terulang di Kabupaten Bandung Barat.

Hingga Rabu (15/10) malam, ada 485 siswa SD, SMP, dan SMK serta guru yang mengalami keracunan di wilayah Cisarua.

“Dari BGN kan sudah statement kalau ada kejadian keracunan akibat MBG itu akan bertanggung jawab,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Kesehatan KBB, Nurul Rasihan, Kamis (16/10).

Dia memastikan, seluruh korban yang dirujuk sesuai arahan akan ditanggung biaya pengobatannya.

Namun, pihaknya akan berkoordinasi dengan BGN terkait petunjuk teknis (juknis) klaim biaya pengobatan bagi korban keracunan MBG.

“Kami sedang berkoordinasi juknisnya seperti apa. Juknisnya kami belum menerima,” tutur Nurul.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyebutkan, Pemkab Bandung Barat tidak menaikkan status keracunan massal usai MBG ini sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Pemkab Bandung Barat akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk klaim biaya pengobatan warga keracunan MBG.

