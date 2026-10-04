Bibit dan Stockbit Bawa Lost at Sea ke Art Jakarta 2026, Ini Pesan untuk Investor
jpnn.com, JAKARTA - Bibit.id dan Stockbit ambil bagian sebagai Lead Partner dalam Art Jakarta 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 2-4 Oktober 2026.
Kali ini, kedua platform investasi tersebut berkolaborasi dengan seniman asal Yogyakarta, Endry Pragusta, melalui karya School of Medusa II yang dibalut dalam narasi bertajuk “Lost at Sea”.
Karya tersebut menggunakan laut sebagai metafora untuk menggambarkan kondisi yang terus bergerak dan penuh ketidakpastian.
Endry menggambarkan sistem pendidikan yang seolah berada dalam kondisi hanyut, sementara manusia harus menavigasi masa depan dengan perangkat yang belum tentu lengkap.
Metafora itu kemudian dikaitkan dengan perjalanan finansial manusia yang juga tidak selalu memiliki peta sempurna.
"Kondisi tersebut memiliki kemiripan dengan perjalanan seorang investor," kata Head of PR & Corporate Communication Bibit.id dan Stockbit William, Minggu (4/10).
Menurut dia, investor tidak mungkin mengendalikan semua kondisi pasar ataupun memprediksi setiap perubahan yang bakal terjadi.
“Layaknya berlayar, dalam investasi kita sulit untuk mengendalikan laut maupun memprediksi setiap gelombang,” ujarnya.
Gandeng Endry Pragusta, Bibit-Stockbit Ajak Investor Tetap Mendayung di Tengah Ketidakpastian
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