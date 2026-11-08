Bibit Dukung FIP Junior Asia Padel Cup 2026, Atlet 16 Negara Berlaga di Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Ajang FIP Junior Asia Padel Cup 2026 menjadi panggung bagi atlet-atlet muda dari 16 negara untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Turnamen padel junior tingkat Asia yang berlangsung di Jakarta pada 7–14 November 2026 itu mendapat dukungan dari aplikasi investasi digital Bibit.id.

Dukungan yang mengusung tema Bibit Masa Depan itu menjadi bagian dari komitmen Bibit mendorong pengembangan potensi generasi muda melalui olahraga.

Head of Marketing Bibit Angie Anandita mengatakan dukungan terhadap turnamen tersebut bukan sekadar bentuk partisipasi perusahaan dalam kegiatan olahraga.

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Lebih dari itu, Bibit ingin memberikan kesempatan kepada atlet muda mengembangkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional.

"Bagi kami, dukungan terhadap kompetisi ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar mendukung sebuah turnamen olahraga," kata Angie dalam keterangannya dikutip Minggu (8/11).

Turnamen tersebut diikuti atlet muda dari Indonesia, Australia, China Taipei, Hong Kong, Iran, Jepang, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Oman, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Thailand, dan Uni Emirat Arab.

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Kompetisi ini juga masuk dalam kalender pengembangan padel junior internasional di bawah naungan Fédération Internationale de Padel (FIP).

Menurut Angie, keikutsertaan atlet dari berbagai negara bukan hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas pertemanan, meningkatkan pengalaman, dan menumbuhkan sportivitas.