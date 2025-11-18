Bicara di Forum COP30, Kemenhut Komitmen Menguatkan Pasar Karbon Lewat Koordinasi
jpnn.com, BRASIL - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkomitmen memperkuat pengembangan pasar karbon nasional guna mendukung target penurunan emisi serta pembangunan berkelanjutan.
Hal demikian seperti disampaikan penasihat Utama Menteri (PUM) Kehutanan Edo Mahendra dalam sesi diskusi di Forest Pavilion COP30, Belem, Brasil, Rabu (12/11).
“Pendekatan yang koheren dan terintegrasi dapat memastikan bahwa tindakan setiap sektor berkontribusi terhadap tujuan nasional bersama, memobilisasi pendanaan, mencapai target pengurangan emisi, dan mendukung pembangunan inklusif,” ujar Edo dalam keterangan persnya, Senin (17/11).
Menurut Edo, implementasi pasar karbon di Indonesia saat ini ialah memastikan seluruh skema berjalan selaras dan mendukung prioritas nasional.
“Indonesia harus memastikan bahwa setiap sektor bergerak dalam satu arah yang sama,” ujar Edo.
Dia membeberkan beberapa prinsip utama yang menjadi kerangka membangun pasar karbon terkoordinasi.
Pertama, kata dia, mengakselerasi pembiayaan untuk pertumbuhan hijau dan inklusif.
Selanjutnya, menyeimbangkan pemenuhan target NDC di dalam negeri dan penjualan kredit karbon ke luar negeri.
Kemenhut berkomitmen memperkuat pengembangan pasar karbon nasional demi membuka peluang ekonomi baru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemenhut Tegaskan Komitmen Pembiayaan Hutan Berintegritas di Forest Pavilion COP30
- Wamenhut Dorong Kolaborasi Indonesia-Jepang Mengelola Mangrove
- WJIS 2025 Tawarkan 104 Proyek Senilai Rp 186 Triliun
- Fasilitas Kawasan Berikat dari Bea Cukai Jadi Magnet Investasi Senilai Ratusan Miliar
- APP Group Tegaskan Komitmen Jaga Kelestarian Hutan di Forum COP30
- Industri Kimia Nasional Makin Kompetitif di Pasar Global Berkat Fasilitas Bea Cukai Ini