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Bicara di Komisi II, Ombudsman Ungkit Temuan Kartu Pasien RSPI di Lapas Cibinong

Bicara di Komisi II, Ombudsman Ungkit Temuan Kartu Pasien RSPI di Lapas Cibinong
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Petugas berjaga di depan rumah yang sebelumnya diperiksa secara mendadak oleh Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/9/2026). (ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA)

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Syafrida Rachmawati Rasahan membeberkan beberapa temuan pihaknya ketika sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar) pada Rabu (23/9).

Satu di antaranya, Ombudsman RI menemukan kartu pasien RS Pondok Indah (RSPI) atas nama Hansen Setiawan ketika sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Hal demikian dikarakan Syafrida saat hadir dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

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"Kami menemukan juga adanya kartu RSPI atas nama Hansen Setiawan, yang kemudian kami cek itu Direktur Utama PT Centra Usahatama Jaya, terpidana dalam kasus importasi gula di salah satu bangunan di area Lapas Kelas IIA Cibinong, ya," kata Syafrida dalam rapat, Selasa.

Ombudsman ketika sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong juga menemukan pungli masih dialami warga binaan sebesar Rp150 ribu per pekan.

"Itu kami peroleh dari dua keluarga warga binaan yang habis melakukan kunjungan. Jadi ketemu di halaman itu kami langsung melakukan wawancara," ujarnya.

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Selain dua temuan tadi, Ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong juga menemukan rumah mewah dengan fasilitas seperti untuk vila atau apartemen. 

Kemudian, kata Syafrida, Ombudsman menemukan beberapa area Lapas Kelas IIA Cibinong tak berpagar dengan kawat.

Anggota Ombudsman RI Syafrida menyebut pihaknya menemukan kartu RSPI ketika sidak dilakukan di Lapas Kelas IIA Cibinong.

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