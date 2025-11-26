Bicara di Samping Gus Yahya, Kiai Ishaq Bilang Ada Elite NU yang Sudah Tak Waras

jpnn.com, JAKARTA - Rais Syuriyah PBNU Jakarta KH Muhyidin Ishaq berharap elite organisasinya tidak memberikan informasi menyesatkan ke publik yang bisa memecah belah.

Dia berkata demikian dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/11) yang juga dihadiri ketum organisasi tersebut Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

"Saya berharap, apalah namanya, entah elite NU atau apa, berhentilah memberikan informasi yang menyesatkan, memberikan informasi yg membelah," kata dia, Rabu.

Namun, Ishaq tidak menyebut elite NU yang memberikan informasi sesat ke publik dan hanya mengungkap figur itu tak waras.

"Saya pikir ini orang enggak waras ini, perlu diwaraskan," katanya.

Dia dalam konferensi pers mengatakan struktur wilayah PBNU se-Indonesia berharap ada islah di kepemimpinan organisasi para nahdiyin itu.

"Teman-teman wilayah menyepakati bahwa kami teman-teman wilayah ini mengimbau, menganjurkan untuk terjadi islah, apa pun alasannya," kata Ishaq.

Dia mengatakan Muktamar PBNU terancam tak akan terlaksana apabila pihak yang berkonflik di organisasi saling bersitegang.