Bicara di Sekolah Partai, Megawati Minta Aturan Terkait Penyadapan Diperketat

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbicara soal perlunya penguatan aturan terkait penyadapan demi mempertegas kewenangan pihak yang bisa melaksanakan intersepsi.

Hal demikian dikatakan dia dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 yang berlangsung di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11).

Megawati dalam pidato awal menekankan tidak memiliki niat tersembunyi ketika berbicara terkait mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam pernyataan sebelumnya.

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"Apa yang saya sudah ngomongin soal Pak Sigit gak ada pretensi saya. Nah, ternyata, kan, begitu," ujar Presiden kelima RI itu, Senin.

Megawati kemudian menyoroti maraknya praktik penyadapan yang membuatnya enggan menggunakan ponsel, karena penyadapan dilakunan ilegal.

"Makanya saya bilang, saya enggak mau punya hp karena disadap. Buktinya iya, alat sadap digunakan, padahal tidak boleh, itu harus ada aturannya, kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada," kata dia.

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Wakil Presiden (Wapres) kedelapan RI itu menekankan ke depan perlu penguatan regulasi hukum penyadapan agar tak terjadi penyalahgunaan.

"Makanya saya minta ini nanti sadap menyadap ini hukumnya lebih kuat," lanjut Megawati.