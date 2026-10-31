Bicara di World Stroke Day, Terawan Tegaskan Komitmen Prabowo soal Layanan Kesehatan

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berusaha mewujudkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Upaya dalam mewujudkan komitmen itu juga menjangkau para penderita strok.

Hal tersebut disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam acara World Stroke Day atau Hari Strok Sedunia di Jakarta, baru-baru ini.

Pensiunan TNI berlatar belakang dokter itu menjelaskan hal penting soal strok ialah upaya pencegahannya dan membiasakan hidup sehat.

“Momentum World Stroke Day 2026 ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya strok,” kata Terawan melalui siaran pers kantornya, Jumat (30/10).

Dalam kesempatan itu, Terawan menegaskan pentingnya mengenali gejala dan tanda-tanda strok sedini mungkin.

Mantan ketua Tim Dokter Kepresidenan itu menjelaskan gejalanya yang muncul secara tiba-tiba bisa dikenali melalui perubahan bentuk wajah pada salah satu sisi, kelemahan pada lengan atau kaki, dan gangguan dalam berbicara maupun memahami pembicaraan.

Oleh karena itu, orang yang terkena strok dalam kondisi gawat darurat secara medis sehingga membutuhkan penanganan cepat dan tepat.