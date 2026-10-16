Bicara Gerakan Merawat Pertiwi, Hasto PDIP Ungkit Cara Ciptakan Lapangan Kerja

jpnn.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut gerakan merawat pertiwi oleh partainya tidak berhenti ke aksi menanam pohon semata.

Dia mengatakan gerakan merawat pertiwi dilakukan dengan mendorong lahirnya komunitas warga yang mampu menghidupi diri dari merawat lingkungan.

Hal itu disampaikan Hasto saat menghadiri Workshop UMKM Gotong Royong dan Deklarasi Komunitas Pegiat Lingkungan Mangrove di Malang Selatan, Jawa Timur, Jumat (16/10).

"Kami membangun suatu ide imajinasi bahwa kita bisa secara berdikari bergotong royong dengan komunitas yang ada di sekitar kita melakukan sesuatu yang berguna bagi lingkungan ternyata itu juga mendatangkan suatu rahmat bagi peningkatan taraf kehidupan itu," katanya, Jumat.

Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini dan Ketua DPP PDIP Bidang Koperasi dan UMKM Andreas Eddy Susetyo tampak hadir di lokasi acara.

Selain itu, hadir pula Ketua DPP PDIP Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Eriko Sotarduga serta Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan Sri Rahayu.

Turut hadir Sri Oentari dari PDIP Jawa Timur, penggerak Clungup Mangrove Conservation (CMC) Saptoyo, dan penerima penghargaan Kalpataru 2016 serta Kalpataru 2015 M. Zamroni dari Tunas Hijau.

Hasto menekankan saat ini penting menjaga kemampuan komunitas membangun kegiatan secara berdikari dan bergotong royong agar manfaat ekonomi muncul.