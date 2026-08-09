Bicara Program ASRI, Menhut Ungkit Perintah Presiden Prabowo soal Bibit Unggul
jpnn.com, BANYUASIN - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut Program ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) menjadi satu perhatian Presiden RI Prabowo Subianto dalam membangun kualitas lingkungan hidup di Indonesia.
Hal demikian dikatakan Raja Juli saat meresmikan Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo, Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (7/8).
"Spesifik beliau mengatakan, salam ASRI kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan," ujar dia dalam pidatonya dikutip Minggu (9/8).
Menurut dia, Prabowo demi mengeksekusi program ASRI meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat persemaian dan menyiapkan bibit unggul guna mendukung penghijauan di berbagai daerah.
"Memerintahkan kepada saya untuk menyiapkan persemaian-persemaian nursery dan bibit-bibit yang unggul yang baik untuk menghijaukan desa-desa, menghijaukan kota atau kabupaten di seluruh Indonesia,” lanjut dia.
Menhut menilai Program ASRI yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menunjukkan perhatian besar Presiden Prabowo terhadap kualitas lingkungan hidup.
Menurutnya, tidak banyak kepala negara yang secara khusus menaruh perhatian pada aspek keindahan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan.
“Jarang sekali saya kira presiden yang berbicara detail tentang pentingnya keindahan, kenyamanan, kebersihan," kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Menhut Raja Juli Antoni menyebut tidak banyak kepala negara yang secara khusus menaruh perhatian pada aspek keindahan dan kebersihan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bongkar Jaringan Kejahatan Kehutanan, Kemenhut Gandeng KPK hingga OJK
- Dukung Program ASRI, Kemenhut Siapkan 70 Juta Bibit Unggul per Tahun
- Kemenhut Gerak Cepat Tangani Kebakaran di Gunung Gede Pangrango
- Mensesneg Ungkap Destry Damayanti Masuk Radar Prabowo untuk Calon Gubernur BI Definitif
- RI Gandeng Korsel Bangun Pusat Pengendalian Karhutla, Perkuat Antisipasi Kebakaran Hutan
- Tangani Konflik Beruang Madu di Riau, Kemenhut Prioritaskan Keselamatan Warga