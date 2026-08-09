Bicara Program ASRI, Menhut Ungkit Perintah Presiden Prabowo soal Bibit Unggul

jpnn.com, BANYUASIN - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut Program ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) menjadi satu perhatian Presiden RI Prabowo Subianto dalam membangun kualitas lingkungan hidup di Indonesia.

Hal demikian dikatakan Raja Juli saat meresmikan Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo, Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (7/8).

"Spesifik beliau mengatakan, salam ASRI kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan," ujar dia dalam pidatonya dikutip Minggu (9/8).

Menurut dia, Prabowo demi mengeksekusi program ASRI meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat persemaian dan menyiapkan bibit unggul guna mendukung penghijauan di berbagai daerah.

"Memerintahkan kepada saya untuk menyiapkan persemaian-persemaian nursery dan bibit-bibit yang unggul yang baik untuk menghijaukan desa-desa, menghijaukan kota atau kabupaten di seluruh Indonesia,” lanjut dia.

Menhut menilai Program ASRI yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menunjukkan perhatian besar Presiden Prabowo terhadap kualitas lingkungan hidup.

Menurutnya, tidak banyak kepala negara yang secara khusus menaruh perhatian pada aspek keindahan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan.

“Jarang sekali saya kira presiden yang berbicara detail tentang pentingnya keindahan, kenyamanan, kebersihan," kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.