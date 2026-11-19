jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menyebut Undang-Undang Pertahanan sudah berlaku 28 tahun, sehingga perlu direvisi.

Hal demikian dikatakan dia setelah bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I Utut Adianto di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Dia mengatakan UU Pertahanan saat ini tidak secara tegas berbicara strategi proteksi Indonesia menyikapi serangan luar.

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"Ya, sebagai contoh, di dalam UU Pertahanan yang sekarang ada, itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita," kata Sjafrie, Kamis.

Dia mengatakan strategi pertahanan Indonesia yang tertuang dalam aturan bersifat defensif aktif dan tak membahas serangan balik ke bangsa asing.

"Tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain," ujarnya.

Selain itu, kata Sjafrie, strategi pertahanan dalam aturan memuat tegas keharusan negara menjaga teritorial kepentingan nasional.

"Itu belum tertulis. Nah, dengan adanya pemikiran ini, maka kami akan formulasikan di dalam rencana revisi tersebut," katanya.