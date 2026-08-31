Bicara Saat Acara TYF, AMY Ajak Anak Muda PKS Jadi Penggerak Perubahan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) menyebutkan partainya harus terus melahirkan generasi muda yang memiliki karakter, kapasitas, dan kemampuan membaca tantangan zaman.

Pesan tersebut disampaikan AMY saat membuka Training for Youth Facilitator (TYF) yang digelar Bidang Kepemudaan DPP PKS di Jakarta, Minggu (30/8).

AMY mengajak anak muda PKS menjadi penggerak perubahan, sekaligus membangun kedekatan dengan milineal di tengah perubahan zaman.

“Pemuda menjadi fokus kami, karena pemuda dari masa ke masa, zaman ke zaman selalu menjadi ujung tombak perubahan,” ujar AMY dalam keterangan persnya, Senin (31/8).

Legislator fraksi PKS itu mencontohkan peran generasi muda dalam sejarah Islam maupun perjalanan bangsa Indonesia.

Menurutnya, banyak sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang dijanjikan surga telah berkontribusi sejak usia muda.

AMY mengatakan semangat yang sama juga terlihat dalam peristiwa Sumpah Pemuda, karena menjadi salah satu tonggak perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

"Kami ingin mewarisi perjuangan mereka, munculkan anak-anak muda dari PKS. Pemuda yang sesuai dengan semangat konstitusi kita Pasal 31 ayat 3, orang-orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mencerdaskan,” ujarnya.