Bicara Saat Muswil X PPP Jakarta, Bendum Fauzan Singgung Soliditas Internal
jpnn.com, JAKARTA - Bendahara Umum (Bendum) DPP PPP Imam Fauzan berharap pertengkaran internal di partainya bisa disudahi dan semua pihak fokus menguatkan soliditas.
Hal demikian dikatakan Fauzan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) X Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jakarta, Selasa (6/1) kemarin.
“Saya yakin teman-teman sudah paham tentang itu. Saya mohon, Pak, sudahlah, kita jangan bertengkar," kata dia dalam pidato ke hadapan kader DPW PPP, Selasa.
Dia berharap momentum Muswil X DPW PPP Jakarta mampu menukarkan soliditas internal ke berbagai elemen di partai.
"Saya mohon, jadikan Jakarta dalam hal soliditas menjadi contoh untuk provinsi lain,” kata Fauzan.
Dia menuturkan Pemilu 2029 nantinya akan jauh lebih berat dibandingkan Pemilu 2024 bagi PPP. Sebab, partai perlu melalui tahapan verifikasi faktual.
Fauzan mengatakan target politik yang disusun secara realistis harus dipersiapkan jauh hari dengan syarat soliditas internal terselesaikan.
"Pada 2024 kita hanya melalui verifikasi administrasi, 2029 berbeda total, karena kita harus melalui verifikasi faktual,” katanya.
Bendum DPP PPP Imam Fauzan menyebut Pemilu 2029 nantinya akan jauh lebih berat dibandingkan Pemilu 2024 bagi partainya.
