Bicara soal BRIDGE di COP31, Menteri Jumhur: Indonesia Butuh Dana Mitigasi Rp8.600 T
jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia Moh Jumhur Hidayat menyebut Climate Implementation BRIDGE dalam COP31 adalah jembatan antara mereka yang memiliki sumber daya (alam) dan pihak yang kekurangan sumber daya.
Bicara dalam Forum Climate Implementation BRIDGE pada COP31 di Turkiye, Menteri Jumhur menekankan bahwa Indonesia mendorong agar komitmen iklim terhubung dengan prioritas pembangunan dan pembiayaan untuk pelaksanaan.
"NDC kedua kami, memperkirakan pencapaian target mitigasinya memerlukan total investasi sekitar Rp8.600 triliun di empat sektor. Yakni, energi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya, serta limbah," kata Menteri Jumhur dalam Sesi Climate Implementation BRIDGE - Beyond Commitments: Delivering Climate Action at Scale, terkait Inisiatif Presidensi COP31, di Antalya, Turkiye, Jumat (13/11/2026).
Menurut Jumhur, hal ini merupakan kebutuhan investasi untuk mencapai target pengurangan emisi, bukan daya yang sudah diterima. "Tantangannya adalah bagaimana mengubah prioritas iklim menjadi proyek yang dapat dibiayai?" ucapnya.
Dia mengatakan Indonesia menyambut BRIDGE tetapi menekankan bahwa prioritas harus ditentukan negara sendiri. Dukungan perlu menjawab kebutuhan RI, termasuk kapasitas lembaga dan jejaring kerja sama.
"BRIDGE akan memberi nilai tambah jika tetap dipimpin negara dan berbasis kebutuhan memperkuat kapasitas serta jejaring dan memastikan Indonesia dapat menentukan sendiri prioritas mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklimnya," kata Jumhur.
Dia juga meminta kejelasan apakah BRIDGE melengkapi pembiayaan yang sudah ada dan bukan membentuk skema pendanaan baru?
"Indonesia meminta konfirmasi, bahwa Climate Implementation BRIDGE tidak dimaksudkan membentuk skema pendanaan baru, melainkan melengkapi dan mengintegrasikan skema pembiayaan proyek yang sudah ada," tutur Menteri Jumhur.
Menteri Lingkungan Hidup RI Moh Jumhur Hidayat menyebut Climate Implementation BRIDGE adalah jembatan antara mereka yang memiliki sumber daya dan kekurangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Indonesia Bawa Solusi Iklim Berskala Besar ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional
- Perdagangan Karbon RI-Norwegia di COP31 Turki, Menteri Jumhur: Pengurangan Emisi Harus Terukur
- COP31 Turkiye: Indonesia Tekankan Kepemimpinan Perempuan sebagai Penggerak Aksi Iklim & Lingkungan
- Hadir di COP31 Antalya, Pertamina Membagikan Strategi Bisnis Rendah Karbon
- Ketum MATAKIN: Ajaran Konghucu Sejalan dengan Gerakan Tobat Ekologis KLH
- Menteri LH Dapat Informasi Intelijen soal Upaya Merusak Citra Pemerintah