Bicara soal Masa Lalu, Erika Carlina Pasrah Dihujat dan Dicaci

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Erika Carlina menjadikan pengalaman hidup yang pernah dilaluinya sebagai pelajaran berharga untuk menata masa depan yang lebih baik bersama putranya, Andrew Raxy Neil.

Erika mengatakan setiap keputusan di masa lalu memberinya banyak pembelajaran, termasuk tentang tanggung jawab dan keteguhan dalam menjalani hidup.

Dia memilih untuk menerima kritik dan komentar negatif yang masih muncul sebagai bagian dari proses pendewasaan diri.

"Buat aku, semua hujatan dan cacian itu adalah konsekuensi dari kehidupan masa lalu dan aku menerimanya," kata Erika saat ditemui di Jakarta Barat, baru-baru ini.

Menurut Erika, hal terpenting saat ini adalah melanjutkan hidup dan memberikan perhatian penuh kepada sang anak.

Dia ingin memastikan Andrew tumbuh dengan kasih sayang dan mendapatkan yang terbaik dari dirinya sebagai seorang ibu.

"Saat ini aku hanya ingin melanjutkan hidup dan membesarkan Andrew dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Erika menegaskan dirinya tidak ingin terus menoleh ke belakang dan lebih memilih fokus pada tujuan untuk membahagiakan putranya.