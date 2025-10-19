menu
Bicara Soal Perceraian, Erin Taulany Siap Membongkar Pengkhianatan
Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina. Foto: Instagram/andretaulany

jpnn.com, JAKARTA - Istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin akhirnya buka suara soal prahara rumah tangganya.

Melalui akunnya di Instagram, dia mengungkapkan alasan dirinya selama ini memilih diam.

"Selama ini saya diam semata-mata untuk melindungi mental health dan psikis tiga orang anak-anak yang beranjak dewasa dan remaja, harus saya jaga, yang harus saya sayangi," ungkap Erin Taulany, Sabtu (18/10).

"Saya berupaya sekuat tenaga untuk mencurahkan perhatian saya kepada anak-anak semata-mata agar anak-anak saya selalu happy, tumbuh menjadi masa-masa remaja-remaja yang bahagia," sambungnya.

Menurutnya, pemberitaan mengenai perceraiannya memberikan dampak kurang baik.

Namun, Erin Taulany merasa dirinya tidak perlu menjelaskan apa pun.

Sebab ibu tiga anak tersebut meyakini bahwa Tuhan lebih mengetahui hal tersebut.

"Saya seorang ibu dari tiga anak. Ke mana hati nuraninya ketika ibunya difitnah seperti ini, seolah-olah saya adalah istri yang antagonis, hedon, boros, dan lain-lain. Ingat, Allah SWT Maha Mengetahui. Saya enggak perlu menjelaskan, enggak perlu pembelaan. Cukup Allah yang Maha Besar lah saksinya," ucap Erin Taulany.

