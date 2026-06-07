menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Bidan di Situbondo Jadi Korban Pembunuhan

Bidan di Situbondo Jadi Korban Pembunuhan

Bidan di Situbondo Jadi Korban Pembunuhan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pembunuhan. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, SITUBONDO - Bidan bernama Murtafia Rafika Devi (34) jadi korban pembunuhan.

Jasadnya ditemukan di saluran drainase di wilayah Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (6/6) malam.

Korban warga Desa/Kecamatan Besuki telah dievakuasi ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo sekitar pukul 21.00 WIB.

Baca Juga:

“Iya benar jenazah korban sekitar pukul 21.00 WIB sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo,” kata Kapolsek Banyuglugur AKP Teguh Santoso, Sabtu malam.

Dia menjelaskan personel Polsek Banyuglugur telah melakukan pengamanan di lokasi kejadian serta mendampingi Tim Identifikasi (Inafis) Satreskrim Polres Situbondo dalam melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Tadi Tim Inafis Satreskrim Polres Situbondo juga telah melakukan olah TKP, kemudian jenazah korban dibawa ke rumah sakit,” ujarnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Direktur RSUD Besuki dr Imam Haryono membenarkan bahwa korban merupakan salah satu bidan yang bekerja di RSUD tersebut.

“Berdasarkan informasi staf rumah sakit, korban masih masuk kerja pada Jumat (5/6) malam sebelum ditemukan meninggal dunia,” kata Imam. (antara/jpnn)

Bidan bernama Murtafia Rafika Devi bekerja di RSUD Besuki, Situbondo, korban pembunuhan.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI