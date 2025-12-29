menu
Bidang Kriya dan Kreatif Jakarta Disebut Mampu Menembus Pasar Dunia, Asalkan

Diskusi bertema “Jakarta untuk Ekonomi Kreatif WorldWide Stage”, dalam Pesta Kreasi Kota yang digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta di Halaman Gedung AA Maramis. Foto: dokumentasi Dinas Parekraf DKI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pesta Kreasi Kota yang digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta di Halaman Gedung AA Maramis menyajikan pengetahuan seputar ekonomi kreatif.

Dalam diskusi bertema “Jakarta untuk Ekonomi Kreatif WorldWide Stage” itu hadir sejumlah tokoh industri kreatif seperti Founder ICAD Diana Nazir, Produser Film Edwin Nazir, Co Founder & Creative Director JICAF Yoga Prathama, serta CEO Jakarta Fashion Week/GC Media Svida Alisjahbana.

Svida optimistis Jakarta mampu menembus pasar Asia Tenggara, bahkan dunia.

Namun, tantangan terbesar bukan pada kreativitas, melainkan kemampuan memenuhi standar internasional.

“Kriya dan fashion Indonesia belum bermain pada standar internasional. Kita perlu dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas,” ujar Svida dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (26/12).

“Mari jadikan Jakarta sebagai capital of creative economy ASEAN,” sambungnya.

Sementara itu, Founder ICAD Diana Nazir menegaskan Jakarta punya kapasitas tampil di panggung global.

Dia mencontohkan keberhasilan ICAD menggelar pameran internasional bertajuk Java Blues di Milan pada 2023.

