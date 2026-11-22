Bidang Organisasi KP SRO Kebut Konsolidasi ke DPD dan DPC di Tahun Pertama
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Organisasi DPP Keluarga Pomparan Si Raja Oloan (KP SRO), Anton Sihite, SE, menegaskan Bidang Organisasi akan mempertajam konsolidasi ke tingkat DPD dan DPC.
Anton menargetkan konsolidasi tersebut berjalan sebagai program jangka pendek selama satu tahun pertama.
"Tim dari Bidang Organisasi akan menjalankan selama satu tahun pertama ke depan sebagai program jangka pendek," ujar Anton seusai pelantikan DPP KP SRO di Hotel Lumire Convention Centre, Atrium Senen, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2026).
Anton menyebut sejumlah DPC sudah terbentuk pada periode lalu, seperti Batam, Kepri, Sumut, dan Humbang Hasundutan. Jumlahnya mencapai sekitar 10 DPC.
"Saat ini sejumlah DPC sudah terbentuk seperti Batam, Kepri, Sumut, Humbang Hasundutan sekitar 10 DPC di bawah kepengurusan periode lalu," kata Anton.
Pada kepengurusan ini, Anton mengatakan DPP akan segera mengirim surat ke daerah-daerah untuk membentuk kepengurusan cabang.
DPP juga akan menyosialisasikan program dan bekerja sama antara pusat dan daerah.
"Sekarang di kepengurusan ini segera membuat surat ke daerah-daerah untuk membentuk kepengurusan cabang dan sosialisasikan dan bisa bekerja sama antara pusat dan daerah," ujar Anton.
Ketua Bidang Organisasi DPP Keluarga Pomparan Si Raja Oloan (KP SRO) Anton Sihite menegaskan Bidang Organisasi akan mempertajam konsolidasi ke tingkat DPD-DPC.
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