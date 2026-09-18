Bidik 2 Kali Lipat Jumlah Pengunjung, IDW 2026 Ekspansi ke Berbagai Destinasi di PIK

jpnn.com - JAKARTA - Festival desain dan industri kreatif Indonesia Design Week (IDW) 2026 tidak lagi hanya berlangsung di satu titik.

Memasuki tahun ketiga penyelenggaraan, festival tahunan itu mulai memperluas aktivitas ke berbagai destinasi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2.

Indonesia Design District (IDD) PIK2 tetap menjadi pusat penyelenggaraan. Namun, kini pengunjung bisa menemukan program IDW di sejumlah lokasi berbeda.

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Marketing Communication Deputy Department Head IDD PIK2 Adityo Ramadhan Dharmanto menjelaskan langkah itu merupakan bagian dari cita-cita penyelenggara untuk mengembangkan IDW menjadi festival berskala lebih besar.

“Indonesia Design Week sebenarnya sejak awal ingin kami bangun sebagai sebuah festival. Harapannya, skala festival ini pada akhirnya bisa mencakup satu kawasan atau bahkan satu kota,” ujar Adityo di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Menurut Adityo, dua penyelenggaraan sebelumnya menjadi fondasi sebelum IDW mulai melakukan ekspansi. Pada tahun ini, penyelenggara membawa sejumlah program ke Central Market PIK, By The Sea PIK, Pantjoran PIK, Batavia PIK, Land’s End PIK, dan Orange Groves PIK2.

Aktivitas lain juga direncanakan berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK2.

“Memasuki tahun ketiga ini, kami mulai memperluas area penyelenggaraan. Main event tetap berada di Indonesia Design District, tetapi kami mempunyai berbagai event tambahan di kawasan Pantai Indah Kapuk,” imbuhnya.