jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia membuka peluang baru pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan akses pasar Eropa berkapasitas 450 juta penduduk lewat penyelesaian perjanjian dagang IEU-CEPA dan penguatan kemitraan bilateral dengan Inggris.

Langkah strategis yang dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mengoptimalkan perdagangan bilateral dengan Uni Eropa yang selama ini tercatat stabil di kisaran USD30 miliar per tahun.

Sebagai kawasan yang masuk jajaran lima besar mitra dagang Indonesia, 27 negara anggota Uni Eropa memiliki daya beli serta standar konsumsi tinggi yang sangat potensial bagi produk nasional.

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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penyelesaian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) merupakan instrumen vital untuk mendongkrak daya saing ekspor.

"IEU-CEPA menjadi peluang strategis bagi dunia usaha nasional untuk memperluas akses pasar Uni Eropa. Melalui pengurangan tarif bea masuk, produk Indonesia diharapkan semakin kompetitif dan mampu memperluas penetrasinya di pasar Eropa," tutur Airlangga pada Selasa (17/11/2026).

Selama ini, tingginya struktur tarif dan hambatan non-tarif kerap menjadi tantangan bagi produk Indonesia untuk menembus pasar Benua Biru.

Kondisi tersebut menuntut antisipasi cepat dari pemerintah seiring berakhirnya fasilitas keringanan tarif Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia, sehingga kepastian payung hukum dagang baru melalui kunjungan ke Brussels dan London menjadi sangat mendesak.

Misi utama kunjungan tersebut adalah untuk menandatangani Naskah Perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang dijadwalkan ditandatangani pada 21 November 2026 di Brussels, Belgia.