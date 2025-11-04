Bidik Gamers, Lenovo Meluncurkan Legion Go 2, Performa Setara PC

jpnn.com, JAKARTA - Lenovo meluncurkan Legion Go 2 (8.8) yang menghadirkan pengalaman gaming imersif bagi gamer dengan mobilitas tinggi.

Perangkat itu menawarkan sejumlah performa gahar dan visual kelas premium.

Ekosistem Legion terbaru turut menyempurnakan pengalaman bermain gamer modern, mulai dari Legion Glasses 2 lebih intuitif untuk setup gaming yang praktis serta berbagai aksesori esensial lainnya, baik online maupun offline di Indonesia.

Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan mengatakan Lenovo Legion Go 2 menjawab aspirasi gamer yang menginginkan pengalaman gaming imersif dalam genggaman di tengah mobilitas tinggi mereka.

Dengan performa setara PC dan dukungan ekosistem Legion yang semakin lengkap, perangkat ini memberikan kebebasan, dan fleksibilitas bagi gamer untuk bermain dengan performa maksimal.

"Kami terus berinovasi menghadirkan teknologi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga relevan dan memahami kebutuhan setiap individu, termasuk komunitas gamer di Indonesia yang terus berkembang,” ungkap Santi dalam siaran persnya, Selasa.

Legion Go 2 hadir dengan peningkatan signifikan dari generasi sebelumnya, menghadirkan kombinasi fitur unggulan yang menjadikannya partner ideal bagi gamer yang menginginkan performa setara PC dalam perangkat portabel andal di mana saja.

Bagi gamer dengan mobilitas tinggi, Legion Go 2 menghadirkan pengalaman bermain AAA yang lancar berkat prosesor AMD RyzenTM Z2 Extreme berbasis arsitektur Zen 5 (8 core/16 thread).