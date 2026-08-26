Bidik Gelar Juara di Kasta Kedua, Semen Padang Pengin Pulang ke Super League

jpnn.com, JAKARTA - Semen Padang tak ingin berlama-lama bermain di kasta kedua. Kabau Sirah membidik gelar juara Championship 2026-27 sebagai jalan tercepat kembali ke kompetisi tertinggi musim depan.

Presiden Semen Padang, Andre Rosiade, menilai komposisi skuad yang telah dibangun cukup mumpuni untuk mewujudkan ambisi tersebut.

Dia, bahkan menyebut timnya secara kualitas memiliki modal untuk menjadi kampiun.

"Kami yakin dengan skuad kami yang ada, di atas kertas, seharusnya Semen Padang bisa juara. Tinggal bagaimana Coach Nil dan tim kepelatihan meracik, sehingga yang di atas kertas juara ini bisa terealisasi di kenyataan," ujar Andre saat lauching tim tadi malam, Selasa (25/8/2026).

Keyakinan itu datang setelah Semen Padang melakukan sejumlah pembenahan besar untuk menghadapi musim baru.

Sebanyak 35 pemain dipersiapkan, termasuk sederet nama berpengalaman seperti Stefano Lilipaly, Rezaldi Hehanussa, dan Ilija Spasojevic.

Di kursi pelatih, Nil Maizar kembali dipercaya menangani Semen Padang.

Itu menjadi periode ketiganya bersama Semen Padang setelah sebelumnya menangani tim pada 2010 dan 2016.