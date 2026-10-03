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Bidik Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Thailand Waspadai Kekuatan Kolektif Timnas Indonesia

Bidik Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Thailand Waspadai Kekuatan Kolektif Timnas Indonesia
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Pelatih Timnas Tailan Anthony Hudson. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Tim Nasional Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Thailand di partai final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (5/10) malam.

Thailand sudah tak sabar menanti pertandingan melawan skuad Garuda di partai final ini.

"Jadi, ini adalah pertandingan yang sangat kami nantikan," kata Pelatih Thailand Anthony Hudson di Bandung, Sabtu (3/10).

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Anthony mengatakan bahwa Timnas Indonesia merupakan tim yang kuat dan wajib diwaspadai Thailand.

Dia bahkan tidak melihat kekuatan lawan hanya tentang satu individu saja.

“Saya pikir mereka memiliki skuad yang penuh dengan pemain-pemain dinamis," ujar Anthony.

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Dia menilai Timnas Indonesia memiliki kerja sama kolektif yang baik antarlini.

Hal tersebut menjadi perhatian Anthony yang kemudian meminta anak asuhnya mewaspadai itu pada laga final nanti.

Thailand mewaspadai kekuatan kolektif Timnas Indonesia yang akan menjadi lawan mereka di final FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand menargetkan menjadi juara.

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