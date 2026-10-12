Bidik Loyalitas Pelanggan, Guardian Indonesia Hadirkan MyGuardian Rewards

jpnn.com, JAKARTA - Guardian Indonesia memperkenalkan program loyalitas MyGuardian Rewards yang terintegrasi dengan aplikasi Guardian ID.

MyGuardian Rewards merupakan bagian dari perjalanan Guardian untuk menjadi partner dan advisor wellness yang semakin relevan dan dapat dipercaya oleh pelanggan, dengan mendampingi mereka di berbagai tahap perjalanan kesehatan, kecantikan, dan wellbeing sehari-hari.

Melalui integrasi jaringan toko fisik dan ekosistem digital Guardian, pelanggan bisa menikmati pengalaman yang semakin mudah, relevan dan memberikan manfaat nyata.

“Kami ingin setiap interaksi dengan Guardian memberikan manfaat, baik ketika pelanggan mencari produk yang sesuai dengan kebutuhannya, mendapatkan informasi dan layanan, maupun ketika mereka menikmati berbagai benefit sebagai bagian dari MyGuardian Rewards,” ujar Bhavin Patel Managing Director Health & Beauty Guardian Indonesia.

Berikut tiga benefit utama MyGuardian Rewards:

1. Welcome Gift: Setiap pengguna baru yang mengunduh aplikasi Guardian ID dan mendaftar sebagai anggota MyGuardian Rewards berhak mendapatkan Free Voucher dengan nilai hingga Rp100.000 yang dapat digunakan untuk transaksi via aplikasi/website.

2. Member Special Offer: Anggota dapat menikmati diskon dan harga eksklusif khusus member di seluruh channel pembelian, baik online maupun offline.

3. Earn & Pay with Points: Sistem pengumpulan poin transparan dan menguntungkan, di mana setiap belanja Rp10.000, anggota akan mendapatkan 50 poin (berlaku kelipatannya).

Poin yang terkumpul dapat digunakan langsung sebagai metode pembayaran (1 poin = Rp1) untuk transaksi belanja berikutnya. Poin ini memiliki masa aktif selama satu tahun.

Tak hanya itu, anggota MyGuardian Rewards juga dapat menikmati berbagai benefit tambahan seperti penawaran Online Free Delivery, hadiah ulang tahun (Birthday Gift), promo periode khusus diskon hingga 50%, hadiah gratis (Free Gift), serta akses ke Exclusive Events Guardian.