JPNN.com » Ekonomi » Produk » Bidik Pasar Gen Z, Purbasari Gaet Davina Karamoy sebagai Brand Ambassador

Selebritas Davina Karamoy didaulat menjadi brand ambassador Purbasari yang pertama untuk membidik pasar Gen Z. Foto: dok. Purbasari

jpnn.com, JAKARTA - Brand kecantikan lokal, Purbasari, menggandeng artis muda Davina Karamoy, untuk menggaet pangsa pasar Generasi Z (Gen Z).

Hal ini seiring dengan komitmen Purbasari untuk menjawab kebutuhan generasi muda masa kini.

"Melalui kolaborasi bersama Davina Karamoy, kami ingin menegaskan bahwa kecantikan tidak memiliki batas usia," kata Senior Brand Manager Purbasari Stella Octaviani dalam acara Media Gathering bertajuk 'Inspirasi Cantik Indonesia' di Jakarta, Rabu (8/10)

Davina yang diperkenalkan sebagai brand ambassador dalam acara tersebut bukan sekadar wajah baru bagi Purbasari.

Dia juga pengguna produk-produk Purbasari sebagai bagian dari rutinitas kecantikan hariannya.

"Lewat acara ini, kami ingin menyuarakan bahwa Purbasari bukan hanya milik satu generasi, tapi milik semua,” ujar Stella.

Sementara itu, Davina Karamoy menyebutkan Purbasari selama ini memberi banyak pilihan yang cocok untuk kebutuhan harian.

Apalagi sejak kecil dirinya tumbuh bersama lingkungan yang memakai produk ini.

