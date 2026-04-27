Bidik Pasar Gim Asia Tenggara, NCV Games Rombak Total Gameplay Lineage W

jpnn.com, JAKARTA - Pengembang gim NCV Games membidik pasar Asia Tenggara dengan memperkenalkan MMORPG ikonik, Lineage W.

NCV Games mengambil pendekatan berbeda dalam perilisan di Asia Tenggara, yakni dengan tidak menggunakan build global yang sebelumnya sudah ada.

Lineage W Asia Tenggara dikembangkan ulang secara spesifik agar relevan bagi enam negara, yakni Indonesia, Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand, dalam satu ekosistem terintegrasi.

CEO NCV Games, Bae Jung Yong menjelaskan inti dari pengalaman bermain gim bergenre MMORPG, yakni kebersamaan dalam satu medan tempur dan koordinasi tim kuat.

“Kami percaya bahwa inti dari MMORPG adalah bertarung di satu medan yang sama, sekaligus membangun kerja sama dalam satu tim."

"Untuk itu, kami menghadirkan lingkungan yang benar-benar disesuaikan bagi pemain Asia Tenggara,” ujar Bae Jung Yong di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Bae Jung Yong mengungkapkan perilisan di Asia Tenggara ini didasari gairah besar para pemain lokal terhadap genre MMORPG.

Dia menyebut strategi build yang seragam umumnya kurang efektif, sehingga pihaknya sengaja melakukan perubahan untuk perilisan di Asia Tenggara.