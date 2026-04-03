Bidik Pasar HP Murah, Xiaomi Andalkan Redmi A7 Pro dengan Fitur Menggoda

jpnn.com, JAKARTA - Produsen teknologi asal Tiongkok, Xiaomi kembali menambah jajaran produknya di pasar tahan air.

Namun, kehadiran ponsel terbaru itu bukan dari Xiaomi, melainkan Redmi A7 Pro.

Meski bermain di pasar smartphone kelas bawah atau low-end di Indonesia, tetapi HP itu menawarkan performa yang stabil dan bisa diandalkan untuk aktivitas sehari-hari

Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng mengatakan smartphone saat ini perlu bisa mengikuti ritme pengguna yang semakin dinamis.

Menurut dia anak muda saat ini membutuhkan smartphone yang bisa diandalkan untuk berbagai aktivitas sehari-hari.

"Redmi A7 Pro kami hadirkan sebagai solusi lengkap dengan baterai besar, performa optimal, dan layar imersif yang mendukung gaya hidup mereka tanpa kompromi," ungkap Andi Renreng dalam siaran persnya, Jumat (3/4).

Xiaomi menyematkan sejumlah fitur mumpuni pada ponsel barunya itu.

Salah satunya ialah layar berukuran 6,9 inci dengan refresh rate hingga 120Hz, sebuah spesifikasi yang biasanya ditemukan oleh perangkat di kelas menengah.