Bidik Pegolf Rumahan, Golf Gear Technology Hadirkan Rangka Simulator Modular

jpnn.com, JAKARTA - Golf Gear Technology memperkenalkan rangka simulator golf portabel atau Frame Golf Simulator Portable dalam ajang Indonesia Golf Festival, Oktober 2026.

Produk tersebut dirancang untuk memudahkan pemasangan fasilitas latihan golf di dalam ruangan, baik di rumah maupun tempat usaha, tanpa memerlukan konstruksi permanen

Business Development Manager Golf Gear Technology Chandra Wijaya mengatakan salah satu kendala dalam pemasangan simulator golf di rumah adalah kebutuhan ruang dan proses instalasi yang cukup rumit.

"Bagi banyak pegolf, hambatan utama memiliki simulator di rumah bukan lagi soal software, melainkan kerumitan konstruksi rangka konvensional yang permanen, merusak interior, dan sulit dikirim ke luar kota," ujar Chandra saat peluncuran frame gollf Simulator portable di ajang Indonesia Golf Festival di ICE BSD Jumat (23/10).

Menurut dia, penggunaan sistem modular memungkinkan rangka simulator dirakit dan dibongkar secara mandiri tanpa harus melibatkan kontraktor.

"Frame Golf Simulator Portable hadir untuk memangkas batasan tersebut. Kami menghadirkan struktur presisi yang mudah dirakit sendiri," katanya.

Rangka simulator tersebut dapat dipasang di sejumlah ruangan, seperti garasi, ruang keluarga, maupun kantor, selama tersedia ruang yang memadai untuk aktivitas bermain golf.

Selain menggunakan sistem bongkar pasang, produk ini dirancang dengan kemasan ringkas untuk mempermudah pengiriman ke berbagai daerah.