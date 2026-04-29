Bidik Potensi Besar, Estonia Ajak Indonesia Perkuat Kemitraan Maritim-Teknologi
jpnn.com, JAKARTA - Delegasi bisnis maritim dan teknologi dari Estonia akan mengunjungi Jakarta pada 27–28 April 2026.
Kedatangan tersebut untuk memperkuat kerja sama bilateral dan membuka peluang baru di sektor maritim, logistik, dan inovasi digital.
Delegasi ini terdiri atas berbagai perusahaan dan institusi terkemuka Estonia, antara lain 5.0 Robotics, Cybernetica, Insta Globe Engineering, SRC Estonia, Port of Tallinn, Tallinn University of Technology, Varcus Solutions, Dipperfox, dan MindChip.
Minister of Infrastructure, Kuldar Leis menyampaikan bahwa ‘Estonia Maritime Delegation Forum dirancang sebagai jembatan antara sektor swasta kedua negara.
“Dengan mempertemukan perwakilan pemerintah dan pelaku industri, kami membuka peluang kolaborasi yang nyata,” ujar Leis.
Dia menilai penguatan keterlibatan business-to-business (B2B) sangat penting agar inovasi, pertukaran pengetahuan, dan investasi dapat mengalir antara kedua negara.
“Serta memberikan manfaat ekonomi bersama,” ucap Leis.
Sebagai negara yang memposisikan diri sebagai pintu gerbang menuju keunggulan maritim, Estonia menawarkan ekosistem maritim yang berkelanjutan, inovatif, dan aman.
- Realme C100 Buka Era Baru Baterai Tahan Ekstrem dengan Daya 8000mAh
- Telkom Resmi Meluncurkan Agentic AI by BigBox, Lompatan Baru AI Otonom
- Inovasi Smart Dental Gandaria, Teknologi Pemindai Gigi Digital Jadi Unggulan
- Pastikan Aturan Klasifikasi Relevan bagi Industri Maritim, BKI Gelar Sidang KOMTEK
- Indonesia Lirik Inovasi Digital Estonia Jelang Misi Bisnis di Jakarta
- UCA 2026 Anugerahkan 25 Penghargaan Inovasi Teknologi dan Otomotif