Bidik Potensi Ekonomi Sepak Bola, BSN Gandeng Persikad dan Persiraja

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Nasional (BSN) memperluas ekosistem bisnis dan layanan keuangan syariah dengan menyasar sektor olahraga, khususnya sepak bola yang memiliki basis komunitas besar dan keterikatan kuat dengan masyarakat.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Persikad Depok dan Persiraja Banda Aceh.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan sepak bola memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari pengembangan ekosistem keuangan syariah.

Melalui kerja sama tersebut, BSN melihat peluang untuk menghubungkan layanan perbankan syariah dengan klub, pemain, official, suporter, pelaku UMKM, hingga berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar klub.

"Kerja sama dengan Persikad dan Persiraja menjadi langkah strategis untuk memperluas kontribusi BSN, sekaligus memperkenalkan solusi keuangan syariah kepada komunitas yang lebih luas," ujar Alex.

Menurut Alex, sepak bola tidak hanya berkaitan dengan pertandingan di lapangan, tetapi juga memiliki komunitas, aktivitas ekonomi, UMKM, serta masyarakat yang sangat besar.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi Bank BSN untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

"BSN ingin tumbuh bersama ekosistem. Sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang komunitas dan berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di sekitarnya. Ini menjadi peluang bagi Bank BSN untuk menghadirkan solusi keuangan syariah yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh ekosistem," tuturnya.