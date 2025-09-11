menu
Bidik Segmen Pelajar, Advan Meluncurkan Laptop Soulmate X, Harga Rp 2 Jutaan
Advan kembali menambah jajaran laptop barunya dengan meluncurkan Soulmate X di Jakarta pada Kamis (11/9). Foto: Advan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Advan kembali menambah jajaran laptop barunya dengan meluncurkan Soulmate X di Jakarta pada Kamis (11/9).

Laptop terbaru berukuran 14 inci itu dirancang khusus untuk mendukung aktivitas belajar para pelajar di Indonesia.

Advan Soulmate X diposisikan sebagai pilihan entry-level untuk kebutuhan dasar sehari-hari, mulai dari pengerjaan tugas sekolah, kelas online, hingga aktivitas hiburan ringan.

Brand Direktur Advan Indonesia, Andy Gusena menjelaskan Advan Soulmate X dihadirkan sebagai solusi untuk pelajar dan pengguna pemula yang membutuhkan perangkat sederhana, ringan, tetapi tetap bisa diandalkan sehari-hari.

"Kami percaya bahwa tidak semua orang butuh laptop dengan spesifikasi rumit, yang penting adalah perangkat yang setia menemani dan mendukung produktivitas tanpa menyulitkan,” kata Andy dalam siaran persnya, Kamis.

Advan Soulmate X hadir dengan prosesor AMD Athlon Silver 3020e yang hemat daya, sehingga ideal untuk kebutuhan dasar seperti mengetik, browsing, maupun mengikuti kelas online.

Kapasitas RAM-nya mencapai 4GB DDR4 yang dapat di-upgrade sesuai kebutuhan. Laptop itu cukup mumpuni untuk multitasking ringan.

Untuk penyimpanan, Soulmate X dilengkapi 128GB SATA dengan dukungan upgrade ke NVME agar lebih cepat dan luas.

