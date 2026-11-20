jpnn.com - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) memadukan layanan konektivitas seluler dengan ekosistem perangkat digital dan aktivitas komunitas dalam gelaran IM3 Platinum Day yang digelar di Main Atrium Mall Kelapa Gading 3, Jakarta, pada 19–22 November 2026.

Melalui ajang ini, Indosat menggandeng mitra ritel resmi Apple iBox serta sejumlah lembaga pembiayaan untuk mempermudah akses pelanggan terhadap perangkat terbaru.

Mengusung semangat 'Jalani Hidup Platinum, layanan IM3 Platinum memadukan konektivitas premium dengan berbagai akses VIP guna menjawab beragam kebutuhan pelanggan.

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Salah satunya melalui fitur Platinum VIP Connection yang menawarkan Akses Bebas Hambatan di jaringan Indosat agar koneksi pelanggan tetap lancar dan stabil.

Selain konektivitas stabil, pelanggan juga mendapatkan fasilitas ruang tunggu bandara, layanan verifikasi SMS bebas biaya Zero Charge OTP, serta paket hiburan Vidio Ultimate.

Terlebih dari itu, pelanggan berkesempatan mendapatkan fitur akumulasi sisa kuota Rollover Plus serta fasilitas roaming di 108 negara.

Director & Chief Growth Officer Indosat Ooredoo Hutchison Apoorva Mehrotra menjelaskan inisiatif tersebut berfokus pada integrasi layanan telekomunikasi dengan kebutuhan aktivitas harian masyarakat.

Apoorva meyakini pengalaman premium seharusnya dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, bukan sekadar ketika pelanggan terhubung ke internet.