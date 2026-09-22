Bidik Sektor Kelistrikan Indonesia, Kayak Analytics Andalkan AI untuk Pantau Kondisi Aset

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi energi asal Singapura, Kayak Analytics, membidik pengembangan teknologi analitik untuk mendukung pengelolaan jaringan listrik di Indonesia.

Perusahaan menawarkan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu operator memantau kondisi aset dan mendeteksi potensi risiko lebih dini.

Kayak mengembangkan aplikasi AI dan analitik data untuk sejumlah infrastruktur energi, mulai dari gardu induk, pembangkit listrik tenaga surya dan angin, pembangkit tenaga air, hingga sistem penyimpanan energi berbasis baterai.

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Teknologi tersebut menggabungkan data operasional terkini dan historis dengan model rekayasa. Data kemudian digunakan untuk menilai kondisi peralatan, mengidentifikasi penurunan kinerja, serta membantu menentukan kebutuhan pemeliharaan.

Salah satu teknologi yang ditawarkan adalah AI agentik, yakni agen perangkat lunak yang dirancang untuk menyelidiki perilaku abnormal pada aset, menghimpun informasi teknis yang relevan, dan menyusun rekomendasi tindakan.

Melalui sistem tersebut, insinyur juga dapat mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari, menelusuri dasar sebuah peringatan, hingga membuat laporan dari data yang tersedia. Kendati demikian, keputusan dan tindakan tetap berada di tangan operator.

CEO Kayak Analytics Gibert Espinosa mengatakan penerapan teknologi di sektor energi perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan operasional di Indonesia.

“Kami ingin bekerja bersama para insinyur setempat untuk mengubah data operasional menjadi keputusan praktis, memperkuat infrastruktur vital, serta membangun kapabilitas yang dapat terus dikembangkan secara mandiri oleh tim Indonesia,” kata Espinosa dalam keterangannya, Selasa (22/9).