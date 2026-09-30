Bidik Sumber Pertumbuhan Baru, Pertamina Siapkan Bisnis Energi Hijau

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus mengembangkan bisnis energi rendah karbon guna mendukung pertumbuhan ekonomi hijau menuju Indonesia Emas 2045.

Di saat yang sama, Pertamina tetap menjalankan perannya dalam menjaga ketersediaan energi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Senior Vice President Business Sustainability Pertamina Wenny Ipmawan mengatakan kedua hal tersebut berjalan beriringan dalam strategi pertumbuhan Pertamina.

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Perusahaan mengurangi emisi dari kegiatan operasionalnya sambil mengembangkan peluang bisnis baru, antara lain biofuel, panas bumi, listrik energi bersih, pengolahan sampah menjadi energi, dan hidrogen hijau.

“Kebutuhan energi Indonesia masih terus tumbuh. Karena itu, transisi energi harus dilakukan secara bertahap, sambil memastikan energi tetap tersedia dan peluang bisnis rendah karbon bisa berkembang,” ujar Wenny dalam siaran persnya, Rabu (30/9).

Menurut Wenny Pertamina memilih teknologi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kegiatan, termasuk tenaga surya, penyimpanan energi dengan baterai, serta penangkapan dan penyimpanan karbon.

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Pertamina juga terus meningkatkan efisiensi di kegiatan operasional, antara lain melalui penghematan energi, optimalisasi penggunaan bahan bakar, dan penerapan teknologi energi bersih.

Langkah itu membantu menekan emisi sekaligus membuat operasi lebih efisien.