Bidik Wisatawan Indonesia, RWS Tawarkan Beragam Pengalaman Baru

jpnn.com, JAKARTA - Resorts World Sentosa (WRS) salah satu penginapan di Singapura mengadirkan sejumlah pengalaman baru bagi wisatawan yang ingin berlibur.

Penginapan yang dibangun sejak 2019 itu menyatukan berbagai pengalaman dalam satu resor terpadu mulai dari atraksi, akomodasi, kuliner, hingga bersantai saat mengunjungi destinasi tersebut.

Berlokasi di Pulau Sentosa dengan luas 49 hektare, RWS ditujukan bagi wisatawan Indonesia dan negara lainnya yang ingin berlibur sekaligus mendorong untuk tinggal lebih lama dan menjelajah lebih banyak.



Salah satu tambahan yang menjadi perhatian adalah Illumination’s Minion Land di Universal Studios Singapore.

Area yang dibuka sejak Februari 2025 lalu, menghadirkan tiga area bertema, yaitu Minion Marketplace, Gru's Neighborhood, dan Super Silly Fun Land.

Ketiga area itu menawarkan berbagai atraksi, hiburan, kuliner, dan merchandise yang terinspirasi dari franchise Despicable Me dan Minions.

Chief Operating Officer RWS, Chen Si mengungkapkan pihaknya percaya pengalaman perjalanan berkesan turut meninggalkan pengalaman yang mempererat kebersamaan dan memberikan setiap pengunjung sesuatu untuk dinantikan.

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"Kami terus menyambut wisatawan dari Indonesia dan kawasan sekitarnya, RWS terus berkembang untuk menghadirkan lebih banyak pengalaman bagi keluarga, sahabat, dan wisatawan dari berbagai generasi. Mulai dari penemuan baru dan atraksi imersif hingga pelayanan berkualitas, kuliner, dan hiburan kelas dunia," ujar Chen Si dalam siaran persnya, Senin (7/9).

Dia menambahkan RWS juga menghadirkan Singapore Oceanarium sebagai pengembang baru wisata bahari.