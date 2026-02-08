Bidik Wisatawan Indonesia, Saudi Tourism Authority Hadirkan Sederet Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Saudi Tourism Authority (STA) bersama para mitra strategis menghadirkan penawaran menarik kepada wisatawan yang ingin melakukan perjalanan ke Saudi pada awal 2026.

STA menawarkan wisatawan paling ikonik Saudi, mulai dari resor-resor di The Red Sea hingga lanskap heritage AlUla, menghadirkan pengalaman Ramadan yang lebih intim dengan sentuhan malam hari yang khidmat dalam menyambut ramadan.

Dengan lebih dari 35 paket terkurasi, wisatawan Indonesia yang merencanakan liburan Ramadan dapat menikmati harga spesial di lebih dari 12 properti pilihan.

Beragam penghematan hadir di tengah lanskap alam yang memukau, mulai dari potongan hingga 42% di Banyan Tree AlUla, 45% di Our Habitas AlUla, 35% di Ashar Tented Resort dan Chedi Hegra, serta 30% di Shaden Resort.

"Pengujung dapat menikmati penghematan hingga 20% di properti unggulan seperti Desert Rock dan Shebara," tulis Saudi Tourism Authority dalam siaran persnya, Minggu (8/2).

Saat Saudi mencatat lonjakan pariwisata lebih dari 122 juta kunjungan sepanjang 2025.

Dengan nagka tersebut menjadikan Saudi salah satu destinasi wisata terdepan dunia. Rangkaian penawaran ini mengundang semakin banyak wisatawan menikmati pesona Saudi dalam balutan suasana Ramadan.

Sepanjang Ramadan, Saudi menghadirkan kehangatan, keindahan, dan semangat perayaan ke setiap destinasinya.