Bidik Wisatawan Indonesia, Zhouzhuang Targetkan Kunjungan Hingga 15 Ribu Orang

jpnn.com, JAKARTA - Zhouzhuang Culture & Tourism Group menargetkan jumlah kunjungan wisatawan asal Indonesia ke destinasi kota air Zhouzhuang, Tiongkok, dapat meningkat hingga dua kali lipat pada tahun ini.

Terkenal sebagai negara raksasa di industri teknologi dunia, Tiongkok juga memiliki destinasi berbudaya kental di Kota Kunshan, Jiangsu, yaitu Zhouzhuang yang dijuluki "Venesia dari Timur".

Marketing Director of Zhouzhuang Culture & Tourism Group, Lu Guilin mengungkapkan angka kunjungan turis Indonesia ke kawasan kota air kuno tersebut terbilang cukup tinggi.

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"Sekitar tujuh ribu, tujuh ribu orang dari Indonesia berkunjung ke Zhouzhuang dalam setahun," kata Lu Guilin di Gambir, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dengan proyeksi kenaikan hingga dua kali lipat pada tahun ini, total wisatawan asal Indonesia yang diharapkan berkunjung ke Zhouzhuang ditargetkan dapat menembus angka 15.000 orang.

Menggandeng Century Holiday Travel Group, promosi pariwisata skala besar gencar dilakukan ke pasar Indonesia.

Vice General Manager Century Holiday Travel Group, Qin Qin memastikan seluruh sarana akomodasi hotel, restoran, dan transportasi menuju kawasan wisata Zhouzhuang sudah sangat siap menyambut para wisatawan.

Meski secara administratif berada di wilayah Kota Suzhou, destinasi kota air bersejarah ini memiliki lokasi strategis yang diapit oleh kota-kota besar seperti Shanghai dan Hangzhou.