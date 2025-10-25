Big Bad Wolf 2025 di NICE PIK2 Jadi Tempat Seru Buat Healing dan Belanja

jpnn.com, JAKARTA - Pameran buku internasional Big Bad Wolf (BBW) 2025 kembali bikin heboh.

Sejak dibuka di NICE PIK2, West Entrance Hall 5–7, pada 23 Oktober lalu, ribuan pengunjung langsung memadati area pameran yang akan berlangsung hingga 2 November 2025.

Antrean panjang sudah terlihat sejak pagi, bahkan sebelum pintu dibuka. Tak heran, bazar buku dengan diskon hingga 90 persen ini jadi magnet besar bagi para pencinta literasi dan kolektor buku langka.

Menurut Managing Director NICE PIK2 Ryan Adrian, gelaran tahun ini punya makna khusus karena kembali hadir setelah dua tahun vakum.

“Kami sangat bangga bisa menjadi tuan rumah event besar ini. Kebetulan karena kita venue-nya baru dan pameran BBW ini sudah absen dua tahun, jadi kita sama-sama membangun kembali relasi yang sudah terbina sebelumnya. Targetnya kali ini satu juta pengunjung dalam sebelas hari,” jelas Ryan.

Dia juga menyebut akses menuju PIK2 kini makin mudah.

“Untuk weekend sendiri mereka akan buka 24 jam, karena biasanya ada pengunjung yang datang pagi atau tengah malam. Jalan tol juga diperpanjang pembukaannya sampai 24 November 2025, jadi itu akan sangat membantu,” tambahnya.

NICE PIK2 memang lagi jadi pusat perhatian. Venue megah ini berdiri di atas lahan 40 hektare, punya 11 hall besar dan kapasitas parkir hingga 8.000 kendaraan. Tak heran berbagai event besar kini menjadikannya lokasi favorit.