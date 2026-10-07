Big Bad Wolf Rayakan 1 Dekade Perjalanan di Indonesia, Buka 24 Jam di ICE BSD

jpnn.com, JAKARTA - Big Bad Wolf (BBW) Books, bazar buku internasional terbesar di dunia, akan menghadirkan puncak perayaan satu dekade kehadirannya di Indonesia melalui BBW Jakarta 2026.

Menghadirkan jutaan buku internasional dengan harga terjangkau, berbagai diskon hingga 90%, serta kolaborasi spesial bersama Little Umma, BBW Jakarta 2026 akan berlangsung pada 28 Oktober–`1 November 2026 di ICE BSD, Tangerang, dan dibuka selama 24 jam tanpa biaya masuk.

Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia Marthius Wandi Budianto menyampaikan BBW ICE BSD menjadi momentum spesial untuk merayakan perjalanan BBW bersama masyarakat Indonesia selama satu dekade.

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“Sepuluh tahun perjalanan BBW di Indonesia adalah perjalanan yang kami bangun bersama masyarakat. Jakarta menjadi puncak perayaan ini, dan kami ingin menghadirkannya sebagai pengalaman yang lebih besar, lebih meriah, dan dapat dinikmati selama 24 jam. Kami berharap masyarakat dapat datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk merayakan satu dekade BBW sekaligus menemukan buku-buku yang dapat membuka cerita baru bagi mereka,” ujar Marthius.

Founder Big Bad Wolf Books Andrew Yap mengatakan satu dekade BBW di Indonesia menjadi perjalanan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap buku.

“Sepuluh tahun terakhir menjadi perjalanan yang luar biasa bagi Big Bad Wolf Books di Indonesia. Dari awal kami datang dengan harapan sederhana untuk membuat buku lebih mudah diakses, hingga hari ini kami dapat menjangkau begitu banyak pembaca di berbagai kota. Kami sangat bersyukur melihat bagaimana BBW tumbuh bersama masyarakat Indonesia. Perayaan satu dekade ini adalah bentuk apresiasi kami kepada seluruh pembaca yang telah menjadi bagian dari perjalanan tersebut, sekaligus menjadi pengingat bahwa masih banyak cerita, pengetahuan, dan inspirasi yang menunggu untuk ditemukan melalui buku,” ujar Andrew Yap.

Menambah kemeriahan perayaan satu dekade, BBW Jakarta 2026 juga berkolaborasi dengan Little Ummah, koleksi buku anak internasional yang memperkenalkan nilai-nilai dan adab Islam melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Kolaborasi ini menghadirkan pilihan bacaan bagi keluarga yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membantu anak belajar mengenai nilai kebaikan dan karakter sejak dini.