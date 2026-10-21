Big Bang Auto Festival 2026 Tawarkan Beragam Kendaraan & Aksesori, Banjir Promo

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Big Bang Festival 2026 tidak hanya menghadirkan festival musik, kuliner, dan hiburan, tetapi pengujung bisa mencari kendaraan dan promo menarik dalam satu lokasi.

Sebab, festival akhir tahun itu untuk pertama kalinya menghadirkan Big Bang Auto Festival yang menghadirkan beragam produk otomotif seperti mobil, motor konvensional, listrik, suku cadang, serta aktivitas lelang kendaraan.

Pameran Big Bang Auto Festival akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 25 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027 mendatang.

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Mengusung konsep "Cuci Gudang Otomotif Akhir Tahun" pameran itu menawarkan promosi akhir tahun untuk sejumlah kategori kendaraan dan produk pendukung otomotif.

Kehadiran pameran otomotif itu memperluas kategori produk yang ditawarkan sekaligus memberikan pengalaman baru bagi pengunjung untuk mengeksplorasi berbagai pilihan otomotif.

Founder Rev Matrix Factory (RMF) Rudi MF mengatakan Big Bang Auto Festival dikembangkan untuk mempertemukan industri otomotif dengan masyarakat melalui pendekatan yang lebih dekat dengan aktivitas dan kebutuhan konsumen.

"Kami melihat peluang untuk membawa otomotif ke dalam pengalaman tersebut, sehingga masyarakat yang datang untuk berbelanja atau menikmati hiburan juga bisa mengenal berbagai pilihan kendaraan,” ujar Rudi MF pada saat press conference di Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

Big Bang Auto Festival 2026 menghadirkan berbagai kategori kendaraan dan produk pendukung dengan konsep promosi akhir tahun.