menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Big Boy Segera Mengguncang Jakarta

Big Boy Segera Mengguncang Jakarta

Big Boy Segera Mengguncang Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Big Boy, band hardcore asal California. Foto: Instagram/bigboyrealbayshit

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal California, Big Boy segera menggelar konser di Toba Dream, Jakarta pada 22 Mei 2026.

Konser yang dikerjakan oleh Trueside Jakarta itu dipastikan menjadi salah satu show hardcore yang paling dinantikan tahun ini.

Sebab, ini merupakan momen pertama kali Big Boy beraksi di Indonesia, khususnya Jakarta.

Baca Juga:

Dikenal dengan sound yang agresif dan performa yang intens, Big Boy siap menghadirkan pengalaman live yang penuh energi dengan pit yang packed dan brutal.

Antusiasme terhadap Big Boy Live in Jakarta sudah mulai terasa bahkan jauh sebelum hari acara.

Apalagi, nama seperti Stomp Brigade, Limbo, Last Dayz, dan Bleach telah diumumkan sebagai band pembuka, yang menambah solid lineup penampil.

Baca Juga:

Tiket Big Boy Live in Jakarta kategori Pre Sale II sudah dijual seharga Rp 300 ribu, dengan jumlah yang makin menipis. Melihat antusiasme penggemar Big Boy yang terus meningkat, bukan tidak mungkin tiket akan segera habis dalam waktu dekat.

Dengan rekam jejak show sebelumnya yang sukses besar, Big Boy Live in Jakarta diprediksi kembali menghadirkan crowd yang solid dan atmosfer yang intens.

Band hardcore asal California, Big Boy segera menggelar konser di Toba Dream, Jakarta pada 22 Mei 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co