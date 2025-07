Big Match Tercipta di 8 Besar Tunggal Putri Japan Open 2025

jpnn.com - TOKYO - Dua tunggal putri papan atas dunia An Se Young (Korea, ranking 1) dan Chen Yu Fei (China, 5) ketemu di perempat final Japan Open 2025 Super 750, Jumat (18/7).

Pertemuan An vs Chen selama ini selalu ketat.

Head to head saat ini An Se Young tertinggal 11-13. Pada pertemuan terakhir mereka, yakni di Singapore Open dua bulan lalu, Chen Yu Fei menang 21-13, 21-16.

An masuk perempat final Japan Open 2025 setelah menyingkirkan sesama Korea Kim Ga Eun di 16 Besar dengan skor 22-20, 21-12.

Sementara itu, Chen Yu Fei menembus 8 Besar seusai menaklukkan tunggal Kanada Michelle Li 17-21, 21-9, 21-18.

Selain diisi An Se Young dan Chen Yu Fei, tempat di perempat final Japan Open 2025 juga sudah dipesan Pornpawee Chochuwong (Thailand).

Lima slot lagi akan diisi oleh para pemenang dari pertandingan 16 Besar yang mempertemukan Wang Zhi Yi (China) vs Anupama Updhyaya (India) dan Putri Kusuma Wardani (Indonesia) vs Tomoka Miyazaki (Jepang).

Kemudian dari pemenang Sim Yu Jin (Korea) vs juara bertahan Akane Yamaguchi (Jepang), Han Yue (China) vs Gao Fang Jie (China), dan Riko Gunji (Jepang) vs Chiu Pin Chian (Taiwan). (bwf/jpnn)