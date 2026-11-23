BIGBANG Borong Tiga Trofi MAMA Awards 2026 di Tahun ke-20 Debut
jpnn.com, JAKARTA - Grup K-pop BIGBANG meraih tiga penghargaan dalam ajang MAMA Awards 2026 yang digelar di Kyocera Dome Osaka, Jepang, Sabtu.
Pencapaian tersebut menjadi momen istimewa bagi grup asal Korea Selatan itu karena bertepatan dengan perayaan 20 tahun debut mereka.
Tiga penghargaan yang dibawa pulang BIGBANG meliputi Music Visionary of the Year atau Tokoh Musik Visioner Tahun Ini, Best Music Video untuk lagu "BiiiG", serta Fans' Choice Male Top 10. Penghargaan Fans' Choice Male Top 10 telah lebih dahulu diumumkan pada Jumat.
Saat menerima penghargaan bersama G-Dragon dan Daesung, Taeyang mengungkapkan kebahagiaannya dapat terus berkarya bersama rekan-rekannya setelah perjalanan panjang di industri musik.
Dia mengenang kebersamaan mereka dalam menciptakan berbagai karya dan tampil di atas panggung.
"Melihat ke belakang, kami bertiga sangat mencintai musik, saling bergantung, berdiri di atas panggung bersama, dan menciptakan begitu banyak kenangan indah, sehingga kini kami merasa sangat bahagia," ujar Taeyang seperti dilansir Maeil Business Korea, Sabtu.
Sementara itu, Daesung mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh staf yang telah mendampingi perjalanan BIGBANG sejak awal debut.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada pendiri YG Entertainment, Yang Hyun-suk, produser Teddy Park, serta para penggemar yang dikenal dengan sebutan VIP.
BIGBANG borong tiga trofi MAMA Awards 2026 saat merayakan 20 tahun debut di industri musik K-pop.
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