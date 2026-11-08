Bigetron Juara MPL ID Season 18 Setelah Kalahkan NAVI

jpnn.com, JAKARTA - Bigetron By Vitality (BTR) mempertahankan gelar juara atau back-to-back champion Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) Indonesia Season 18 setelah mengalahkan NAVI dengan skor tipis 4-3 pada partai grand final di Jatim Expo, Surabaya, Minggu.

Dalam pertandingan yang berlangsung sengit hingga gim ketujuh tersebut, BTR menunjukkan mental juara dengan bangkit setelah sempat tertinggal dan menghadapi tekanan besar dari NAVI.

Kemenangan itu sekaligus memastikan BTR kembali mengangkat trofi tertinggi kompetisi MPL Indonesia setelah menjadi juara pada musim sebelumnya.

Baca Juga: EVOS Disingkirkan Bigetron Esports dari MPL ID Season 18 Secara Dramatis

Dalam pertandingan yang disiarkan kanal MPL Indonesia, BTR mengawali pertandingan dengan kemenangan pada gim pertama melalui permainan disiplin.

Meski demikian, NAVI mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah Joshua Adonai Nathan dan rekan-rekannya berhasil memanfaatkan momentum permainan.

Memasuki gim ketiga, BTR kembali mengambil keunggulan berkat permainan apik Muhammad "Finn" Hikmatullah yang menghadirkan Fatal Link krusial dalam pertarungan penentuan. BTR pun unggul 2-1.

Namun, NAVI tidak tinggal diam. Mereka kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada gim keempat setelah memberikan tekanan kuat kepada BTR. Muhammad "Jiizee" Najiyullah menjadi pemain terbaik pada gim tersebut.

Persaingan makin ketat pada gim kelima ketika NAVI berhasil membalikkan keadaan dan unggul 3-2. Dominasi permainan NAVI membuat BTR berada dalam posisi terancam, sementara satu kemenangan lagi akan memastikan gelar juara bagi NAVI.